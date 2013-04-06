Сверстать макет и перенатянуть на движок (Modx)

Здравствуйте!

Необходимо в достаточно сжатые сроки (1 - 2 дня) сверстать две странички (главная и внутренняя) и перекинуть его на существующий движок Modx. Меняем дизайн сайта. Никаких новых программных компанентов не добавляется, нужно будет прикрутить только слайдер (его на старом сайте не было).