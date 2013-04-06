Сверстать макет и перенатянуть на движок (Modx)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо в достаточно сжатые сроки (1 - 2 дня) сверстать две странички (главная и внутренняя) и перекинуть его на существующий движок Modx. Меняем дизайн сайта. Никаких новых программных компанентов не добавляется, нужно будет прикрутить только слайдер (его на старом сайте не было).

MODX
12 лет назад
Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров