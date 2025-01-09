Swap Обменик разработать или использовать открытый / готовый

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок102 просмотра

Требуется разработать swap defi по возможности использовать открытый код готового или форк !ну или / Возможно разработать с нуля цена в зависимости от что можете предложить.

Блокчейн
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VOICEbot
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