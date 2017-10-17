Необходимо доработать сайт на Joomla 3, а именно сделать так, чтобы при смене картинки менялся текст слева. На сайте используется Ignite Gallery.
Таблица с сортировкой и фильтром для сайта на Joomla 3.7
Здравствуйте уважаемые веб-разработчики!
Нужна таблица с сортировкой и фильтром для сайта на Joomla 3.7, в эту таблицу должны автоматически добавлять предназначенные для неё материалы. У таблицы будет 8 столбцов (каждый столбец это характеристика материала, они естественно будут отображаться в самом материале) - по ним будет сортировка и фильтрация материалов.
Фильтр для таблицы брать визуально и технически отсюда https://icobench.com/icos?page=15&status=ongoing (http://prntscr.com/gydnak). По фильтру важно чтобы можно было добавлять и изменять характеристики. Фильтр состоит из поиска - который будет искать по названию материала, и самих характеристик в которых есть параметры.
Саму таблицу с сортировкой вот от сюда визуально и технически взять http://icorating.com (http://prntscr.com/gydn27). По таблицы 8 столбцов с лева на права - 1 столбец - стоит из картинке главной и названия материала, 2-3-4 столбец это текстовые значения материала, 5 столбец это текст с иконкой 6-7 столбцы календарные значения, 8 столбец иконки ссылки
Повторюсь все данные из 8 столбцов будут браться из определенных материала специально предназначенного для этой таблицы!
Вся эта конструкция полностью адаптивная должна быть.
Для показа работоспособности и наглядности данного проекта нужно будет вам сделать в итоге 3-5 материалов тестовых. Сайт с хостинг для этого есть.
От вас предварительные сороки и цена.
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