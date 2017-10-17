Здравствуйте уважаемые веб-разработчики!

Нужна таблица с сортировкой и фильтром для сайта на Joomla 3.7, в эту таблицу должны автоматически добавлять предназначенные для неё материалы. У таблицы будет 8 столбцов (каждый столбец это характеристика материала, они естественно будут отображаться в самом материале) - по ним будет сортировка и фильтрация материалов.

Фильтр для таблицы брать визуально и технически отсюда https://icobench.com/icos?page=15&status=ongoing (http://prntscr.com/gydnak). По фильтру важно чтобы можно было добавлять и изменять характеристики. Фильтр состоит из поиска - который будет искать по названию материала, и самих характеристик в которых есть параметры.

Саму таблицу с сортировкой вот от сюда визуально и технически взять http://icorating.com (http://prntscr.com/gydn27). По таблицы 8 столбцов с лева на права - 1 столбец - стоит из картинке главной и названия материала, 2-3-4 столбец это текстовые значения материала, 5 столбец это текст с иконкой 6-7 столбцы календарные значения, 8 столбец иконки ссылки

Повторюсь все данные из 8 столбцов будут браться из определенных материала специально предназначенного для этой таблицы!

Вся эта конструкция полностью адаптивная должна быть.

Для показа работоспособности и наглядности данного проекта нужно будет вам сделать в итоге 3-5 материалов тестовых. Сайт с хостинг для этого есть.

От вас предварительные сороки и цена.