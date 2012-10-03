Талантливые прогр. - аналитический интернет-проект

Запускаем амбициозный и актуальный аналитический интернет сервис.

Набирается группа талантливых молодых специалистов (преимущество учащимся или выпускникам МИФИ, Бауманки, МФТИ) обязательно живущих в Москве или Подмосковье.

Группа будет состоять из трех человек. Каждый будет отвечать за отдельные составляющие части интернет сервиса.

Удаленно будут работать дизайнер и контенщики.

Оплата по проектная. В будущем, по результатам работы, возможно долевое участие в проекте.

Задачи перед программистами ставятся в основном простые, но есть несколько задач, которые рассчитаны на "умные головы". Под силу решить только талантливым веб-программистам.

обязательно:

- умение верстать

- знание PHP, MySQL

- привычка комментировать код и "писать для людей"

- JS, AJAX

- опыт работы с прокси