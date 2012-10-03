Нужно разработать компонент каталога файлов. Требования простые: 1. Категории для файлов, управление из админки. Виды для категории, для отдельного файла. 2. Файлы в категории может добавлять админ или зарегистрированные пользователи (это ...
Талантливые прогр. - аналитический интернет-проект
Запускаем амбициозный и актуальный аналитический интернет сервис.
Набирается группа талантливых молодых специалистов (преимущество учащимся или выпускникам МИФИ, Бауманки, МФТИ) обязательно живущих в Москве или Подмосковье.
Группа будет состоять из трех человек. Каждый будет отвечать за отдельные составляющие части интернет сервиса.
Удаленно будут работать дизайнер и контенщики.
Оплата по проектная. В будущем, по результатам работы, возможно долевое участие в проекте.
Задачи перед программистами ставятся в основном простые, но есть несколько задач, которые рассчитаны на "умные головы". Под силу решить только талантливым веб-программистам.
обязательно:
- умение верстать
- знание PHP, MySQL
- привычка комментировать код и "писать для людей"
- JS, AJAX
- опыт работы с прокси
Заявки фрилансеров
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