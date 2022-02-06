Тех.сопровождение сайта на Joomla

Добрый день! Вы работаете с Joomla?

У нас написан ресурс, но человек, который его делал, к сожалению, не может продолжать с ним работать.

При запуске ресурса (переносе с одной платформе на другую) происходят различные сбои.

Поэтому мы ищем человека на почасовое, но долговременное сотрудничество.

Ценим ответственность и исполнительность, договоренности не нарушаем.

Просим выслать: 1. ваши условия по оплате: почасовой тариф /проектный; 2. как происходит процесс коммуникации и утверждения работ; 3. ссылка на портфолио.

Проект, который представляю: портал для родителей, который существует с 2008 года, а сейчас обновляется, и однозначно будет еще доработка функционала.

Благодарим за ответ!