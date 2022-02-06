Тех.сопровождение сайта на Joomla

Проект по обновлению сайта [url=http://vesveter.ru]vesveter.ru[/url] Можем разбить на этапы с разными исполнителями: [list=1][*] Необходимо перенести текстовый и медийный контент с сайта на движке Joomla. Реципиент на WordPress, с подготовленным шаблоном [url=http://new.vesveter.ru]new.vesveter.ru[/url] [*] Сохранить ссылочную структуру ...
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Добрый день! Вы работаете с Joomla?
У нас написан ресурс, но человек, который его делал, к сожалению, не может продолжать с ним работать.
При запуске ресурса (переносе с одной платформе на другую) происходят различные сбои.
Поэтому мы ищем человека на почасовое, но долговременное сотрудничество.
Ценим ответственность и исполнительность, договоренности не нарушаем.
Просим выслать: 1. ваши условия по оплате: почасовой тариф /проектный; 2. как происходит процесс коммуникации и утверждения работ; 3. ссылка на портфолио.
Проект, который представляю: портал для родителей, который существует с 2008 года, а сейчас обновляется, и однозначно будет еще доработка функционала.
Благодарим за ответ!
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