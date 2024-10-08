Задача включает копирование сайтов с созданием рабочих версий на указанных доменах. Все ссылки и формы должны быть функциональными. Сайты сдаются поэтапно, оплата производится по факту выполнения или на основе бюджета проекта.
Технічне завдання: Підключення шаблону OpenCart 3 до API продажу квит
📌 Мета:
Інтегрувати існуючий шаблон OpenCart 3 із зовнішнім API для динамічного відображення та продажу автобусних квитків.
✅ Основні задачі:
Інтеграція з API:
Отримання доступу до API партнера з продажу квитків (надатимемо документацію).
Реалізація обміну даними (отримання доступних рейсів, цін, посадкових місць, бронювання).
Робота через REST API (GET/POST запити).
Адаптація шаблону:
Відображення отриманих даних з API у відповідних шаблонах: пошук рейсів, сторінка результатів, деталі рейсу, бронювання.
Адаптація форм на шаблоні для взаємодії з API (пошук, фільтрація, підтвердження замовлення).
Кошик та оформлення замовлення:
Підключення API до процесу оформлення квитка.
Обробка відповідей API (успішне бронювання, помилки, статуси).
Мовна локалізація:
Додати змінні для перекладу даних API (укр/рос/англ, якщо необхідно).
Безпека та кешування:
Реалізувати базовий захист API-ключів.
Оптимізувати запити (наприклад, кешування результатів пошуку).
Тестування:
Повне тестування працездатності на етапі: пошук → бронювання → отримання квитка.
📁 Додатково:
CMS: OpenCart 3.x
Шаблон: //////
Мови: українська, російська (додатково — англійська, за потреби)
API: документація буде надана після початку роботи
🕓 Термін виконання:
Орієнтовно 5–10 робочих днів, залежно від складності API.
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