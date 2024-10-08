Технічне завдання: Підключення шаблону OpenCart 3 до API продажу квит

$1150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок146 просмотров

📌 Мета:

Інтегрувати існуючий шаблон OpenCart 3 із зовнішнім API для динамічного відображення та продажу автобусних квитків.

✅ Основні задачі:

  1. Інтеграція з API:

    • Отримання доступу до API партнера з продажу квитків (надатимемо документацію).

    • Реалізація обміну даними (отримання доступних рейсів, цін, посадкових місць, бронювання).

    • Робота через REST API (GET/POST запити).

  2. Адаптація шаблону:

    • Відображення отриманих даних з API у відповідних шаблонах: пошук рейсів, сторінка результатів, деталі рейсу, бронювання.

    • Адаптація форм на шаблоні для взаємодії з API (пошук, фільтрація, підтвердження замовлення).

  3. Кошик та оформлення замовлення:

    • Підключення API до процесу оформлення квитка.

    • Обробка відповідей API (успішне бронювання, помилки, статуси).

  4. Мовна локалізація:

    • Додати змінні для перекладу даних API (укр/рос/англ, якщо необхідно).

  5. Безпека та кешування:

    • Реалізувати базовий захист API-ключів.

    • Оптимізувати запити (наприклад, кешування результатів пошуку).

  6. Тестування:

    • Повне тестування працездатності на етапі: пошук → бронювання → отримання квитка.

📁 Додатково:

  • CMS: OpenCart 3.x

  • Шаблон: //////

  • Мови: українська, російська (додатково — англійська, за потреби)

  • API: документація буде надана після початку роботи

🕓 Термін виконання:

Орієнтовно 5–10 робочих днів, залежно від складності API.

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