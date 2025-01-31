Telegram бот

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок111 просмотров

Необходимо разработать( или оживить старого) Telegram бота, который будет собирать сообщения с определенным словом из чатов и пересылать их в личный чат или новый чат. Важно, чтобы бот эффективно обрабатывал сообщения и работал без сбоев.

Создание ботов
3 месяца назад
brand-land
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