Цель проекта

- Создать бота который станет помощником для миллионов продавцов на досках объявлений в РФ

Его основная задача по фото дать точную оценку стоимости с учетом региональных особенностей

Парсинг цен с Avito/Юла/Drom с учетом города пользователя

Пример вывода:

📱 iPhone 12 (Состояние: 8/10)

💰 Средняя цена в Москве: 42 500₽

📉 В вашем регионе (Казань): 39 100₽

Что должен уметь бот:

- Принимать фото от пользователя.

- Распознавать предмет на фото (как пример через Google Vision API).

- Искать цены на Avito и считать среднюю стоимость.

- Ограничивать запросы: 5 бесплатных оценок в месяц.

- Отвечать понятным сообщением с результатом.

Пример:

🏺 Гжель 1980-х. Состояние: 8/10

💰 Средняя цена по РФ: 12 500₽ (Юла: 14 200₽, Avito: 10 800₽)

🔎 Для вашего региона (Самара): +7% к цене

💡 Совет: Добавьте фото клейма → это +30% доверия