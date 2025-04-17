Требуется интегрировать смарт контракт в веб-приложение с функциями покупки билетов, просмотра общего количества билетов и суммы розыгрыша. Также необходимо добавить кнопку для проведения розыгрыша. Проект предназначен для курсовой работы, идеальное выполнение не требуется.
Telegram-Bot
Цель проекта
- Создать бота который станет помощником для миллионов продавцов на досках объявлений в РФ
Его основная задача по фото дать точную оценку стоимости с учетом региональных особенностей
Парсинг цен с Avito/Юла/Drom с учетом города пользователя
Пример вывода:
📱 iPhone 12 (Состояние: 8/10)
💰 Средняя цена в Москве: 42 500₽
📉 В вашем регионе (Казань): 39 100₽
Что должен уметь бот:
- Принимать фото от пользователя.
- Распознавать предмет на фото (как пример через Google Vision API).
- Искать цены на Avito и считать среднюю стоимость.
- Ограничивать запросы: 5 бесплатных оценок в месяц.
- Отвечать понятным сообщением с результатом.
Пример:
🏺 Гжель 1980-х. Состояние: 8/10
💰 Средняя цена по РФ: 12 500₽ (Юла: 14 200₽, Avito: 10 800₽)
🔎 Для вашего региона (Самара): +7% к цене
💡 Совет: Добавьте фото клейма → это +30% доверия
Заявки фрилансеров
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