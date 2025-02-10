Телеграм Бот + ИИ на Tesseract OCR / Google Vision либо другие OCR

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Ищу человека который сможет реализовать достаточно тяжелый проект.

Нужно сделать Телеграм Бота который будет у пользователя запрашивать email для авторизации в игру (Brawl Stars) после чего попросит код для авторизации который он отправил на ранее указанный Email. Затем после того как бот авторизовался он должен зайти во вкладку Скины и он должен распознавать скины которые доступны на аккаунте (в правом верхнем углу скина есть зеленая галочка). Скины имеют редкость и каждая редкость разбита на категории (Зеленый, Синий, Фиолетовый, Красным, Желтый, Розовые). Бот должен "скринить" доступные скины и затем из скринов склеивать картинки по редкости (допустим 1 картинка - скины зеленой редкости, 2 картинка - скины синей редкости и т.д.).

p.s. Поскольку игра мобильная, бот должен работать через эмулятор и должен полностью автономно работать будучи на сервере

TelegramСоздание ботов
3 месяца назад
Divannahal
Давид 
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