Телеграм бот сканер

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Открыт14 заявок254 просмотра

Нужно создать бота в телеграм, который будет присылать ссылки на более выгодные предложения на бирже @Tonnel_Network_bot (мини апп в том же телеграме). Есть такие значения как floor - самая низкая стоимость на рынке, с учетом всех особенностей NFT и цена продажи. Если цена продажи на NFT ниже Флора, бот присылает ссылку на его покупку. Так же возможность исключения и добавления разновидностей подарков, чтобы выбирать NFT с наибольшей ликвидностью.

NFTTelegramАнализ рынкаСоздание ботов
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