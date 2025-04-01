Необходимо доработать систему скидок на сайте, работающем на WordPress, для поставщика бутилированной воды. Требуется добавить новое свойство 'Скидка2' в ценовые группы, чтобы цена каждой бутылки изменялась в зависимости от количества: при покупке 3 бутылей — действующая скидка, а при покупке более 2 бутылей — скидка 2.
Телеграм бот сканер
Нужно создать бота в телеграм, который будет присылать ссылки на более выгодные предложения на бирже @Tonnel_Network_bot (мини апп в том же телеграме). Есть такие значения как floor - самая низкая стоимость на рынке, с учетом всех особенностей NFT и цена продажи. Если цена продажи на NFT ниже Флора, бот присылает ссылку на его покупку. Так же возможность исключения и добавления разновидностей подарков, чтобы выбирать NFT с наибольшей ликвидностью.
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