Требуется разработка телеграм-бота, который будет анализировать предложения на бирже @Tonnel_Network_bot. Бот должен отслеживать цены на NFT, сравнивать их с минимальными значениями (floor) и отправлять ссылки на покупки, если цена ниже. Также необходима возможность добавления и исключения типов подарков для выбора NFT с наибольшей ликвидностью.