Ищется специалист на Python для отладки парсера, который собирает объявления. Основная задача — исправить ошибки в функции нахождения дублирующих объявлений. Работа требует уровня выше взаимодействия с ИИ. Текущая реализация на клауде работает некорректно.
Телеграм бот сканер
Требуется разработка телеграм-бота, который будет анализировать предложения на бирже @Tonnel_Network_bot. Бот должен отслеживать цены на NFT, сравнивать их с минимальными значениями (floor) и отправлять ссылки на покупки, если цена ниже. Также необходима возможность добавления и исключения типов подарков для выбора NFT с наибольшей ликвидностью.
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