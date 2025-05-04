Телеграм бот сканер

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок162 просмотра

Требуется разработка телеграм-бота, который будет анализировать предложения на бирже @Tonnel_Network_bot. Бот должен отслеживать цены на NFT, сравнивать их с минимальными значениями (floor) и отправлять ссылки на покупки, если цена ниже. Также необходима возможность добавления и исключения типов подарков для выбора NFT с наибольшей ликвидностью.

NFTTelegramПарсинг данныхСоздание ботовСоздание парсеров
18 часов назад
Роман
2 месяца в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Єва
 
20 лет
22 дня в сервисе
Была
9 часов назад
10 часов назад
Джавид
 
25 лет
7 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
4 отзыва
16 часов назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
16 часов назад
1 отзыв
16 часов назад
Юрий
 
29 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
2 отзыва
17 часов назад
Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
2 отзыва
17 часов назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
8 отзывов
17 часов назад
Ойбек
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
17 часов назад
Ефим
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
17 часов назад
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
1 отзыв
17 часов назад
Ярослав
 
20 лет
месяц в сервисе
Был
25 минут назад
17 часов назад
Станіслав
 
17 лет
9 дней в сервисе
Был
3 часа назад
17 часов назад