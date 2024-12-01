Требуется доработка сайта на WordPress: загрузить товары по категориям, проверить функциональность корзины, указать адрес для заявок и изменить номер телефона на сайте. Задача включает в себя улучшение пользовательского интерфейса и корректную работу всех элементов.
Телеграм бота для продвижения в телеграм с WEB APPS и подключением баз
Хочу телеграм бота для продвижения в телеграм с WEB APPS и подключением базы данных. Скрипт по автоматической настройки сервера под бота и автоматическая установка бота на сервер.
функции:
1.генератор
1.1. Номеров телефонов
1.2. ID пользователей
2. ПОИСК В телеграм
2.1. Групп по ключевым словам
2.2. Каналов по ключевым словам
2.3. Публикаций (если возможно) по ключевым словам
3. валидатор
3.1. Номеров телефонов
3.2. ID пользователей
3.3. User Name
3.4. Групп
3.5. Каналов
4. парсинг
4.1. Из Групп
4.1.1. авторов
4.1.2. админов
4.1.3. ботов
4.1.4. всех пользователей
4.1.5. публикаторов
4.1.6. комментаторов
4.2. Из Каналов
4.2.1. авторов
4.2.2. админов
4.2.3. ботов
4.2.4. всех пользователей
4.2.5. публикаторов
4.2.6. комментаторов
5. инвайтинг пользователей
5.1. В Группы
5.2. В Каналы (если возможно)
5.3. В Боты (если возможно)
6. рассылка
6.1. Личные сообщения
6.2. В Группы
6.3. В Каналы (если возможно)
7. накрутка просмотров постов
7.1 В Группах
7.2 В Каналах (если возможно)
8. регистрация аккаунтов ЧЕРЕЗ SMS-сервисы
9. аккаунты
9.1. Загрузка
9.1.1. tdata
9.1.2. .od
9.1.3. json+session
9.2. Выгрузка
9.2.1. tdata
9.2.2. .od
9.2.3. json+session
10. PROXI
10.1. Бесплатные (без логина и пароля)
10.2. Платные (с логином и паролем)
Заявки фрилансеров
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