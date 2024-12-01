Телеграм бота для продвижения в телеграм с WEB APPS и подключением баз

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок216 просмотров

Хочу телеграм бота для продвижения в телеграм с WEB APPS и подключением базы данных. Скрипт по автоматической настройки сервера под бота и автоматическая установка бота на сервер.

функции:

1.генератор

1.1. Номеров телефонов

1.2. ID пользователей

2. ПОИСК В телеграм

2.1. Групп по ключевым словам

2.2. Каналов по ключевым словам

2.3. Публикаций (если возможно) по ключевым словам

3. валидатор

3.1. Номеров телефонов

3.2. ID пользователей

3.3. User Name

3.4. Групп

3.5. Каналов

4. парсинг

4.1. Из Групп

4.1.1. авторов

4.1.2. админов

4.1.3. ботов

4.1.4. всех пользователей

4.1.5. публикаторов

4.1.6. комментаторов

4.2. Из Каналов

4.2.1. авторов

4.2.2. админов

4.2.3. ботов

4.2.4. всех пользователей

4.2.5. публикаторов

4.2.6. комментаторов

5. инвайтинг пользователей

5.1. В Группы

5.2. В Каналы (если возможно)

5.3. В Боты (если возможно)

6. рассылка

6.1. Личные сообщения

6.2. В Группы

6.3. В Каналы (если возможно)

7. накрутка просмотров постов

7.1 В Группах

7.2 В Каналах (если возможно)

8. регистрация аккаунтов ЧЕРЕЗ SMS-сервисы

9. аккаунты

9.1. Загрузка

9.1.1. tdata

9.1.2. .od

9.1.3. json+session

9.2. Выгрузка

9.2.1. tdata

9.2.2. .od

9.2.3. json+session

10. PROXI

10.1. Бесплатные (без логина и пароля)

10.2. Платные (с логином и паролем)

Парсинг данныхПривлечение клиентовПривлечение подписчиковРассылка сообщенийСоздание ботов
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