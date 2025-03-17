Требуется самый простой текстовый кликер-бот, нужен лишь для удержания пользователей, лишь бы параллельно смотрели публикации, которые будут в боте

Функционал элементарный:

- У юзера должна быть возможность кликать раз в 6/12/24 часов (желательно чтобы сам мог выставлять)

- За клик получает условно 25 HASH, как на скрине, должна быть статистика его прогресса

- При достижении максимального значения, допустим 750/750, должно быть уведомление с условиями для вывода, либо контакт, куда написать.

- Кнопка с инфо о боте

Это из основного, может что-то еще допилить необходимо будет



Нужна еще возможность иметь исходники, чтобы иметь возможность изменять текст, значения и всю остальную инфу. Наверное это и так будет возможно, просто ранее не имел опыта с ботами