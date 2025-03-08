Телеграм Mini App (TMA) Web App

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Закрыт8 заявок283 просмотра

Задача: игра для двоих пользователей телеграм, два варианта (либо рандомно либо с конкретным участником)
пользователи по очереди ходят нажимая на клеточки (гексы) распределяя ресурсы по своим клеточкам и захватывая клетки противника. (правила и пример реализованной игры по запросу)
Желательно на Node.js + Express делать с socket.io или Python + FastAPI
Но и другие варианты тоже могут подойти.

FastAPINode.jsPythonTelegramРазработка игр
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