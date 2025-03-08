Задача: игра для двоих пользователей телеграм, два варианта (либо рандомно либо с конкретным участником)

пользователи по очереди ходят нажимая на клеточки (гексы) распределяя ресурсы по своим клеточкам и захватывая клетки противника. (правила и пример реализованной игры по запросу)

Желательно на Node.js + Express делать с socket.io или Python + FastAPI

Но и другие варианты тоже могут подойти.