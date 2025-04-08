Телеграмм бот для администрирования вэб панели 3X-UI

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки201 просмотр

1) Реализовать бота для управления конфигами, сервером, пользователями из 3x-ui (Python)

2) Возможность добавлять пользователей + создание ключей VLESS/удаление(приостановка)

3)Кто онлайн в данный момент.
4)Управление пользователями, информация о них, трафик и т.д.

5) Пользовательская часть ( клиенты видят инфу о себе, трафик когда заканчивается срок и т.д.)

Бот будет у меня на сервере. Линукс Убунту 24

PythonСоздание чат-ботов
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