Телеграмм бот на рассылку и оплату

Нужен телеграмм бот, управляющий каналом в телеграмм, со следующими функциями:

- ведение базы данных подписчиков по id, с возможностью отслеживания по какой ссылке пришли

подписчики

- отслеживание у подписчиков пробной бесплатной и постоянной платной подписки и взимание платы

за подписку (через платежную систему). У админа должна быть возможность вручную

выдать бесплатный период, а также должно быть предусмотрено несколько вариантов

периода подписки (неделя, 2 недели, месяц)

- рассылка постов подписчикам в зависимости от наличия/отсутствия подписки:

А) если подписка оплачена, либо действует тестовый бесплатный период, подписчик получает пост (скрин) в оригинале

Б) если подписка не оплачена и тестовый период окончен подписчик получает тот же пост (скрин) только в размытом виде без возможности

распознавания информации. Скрин в этом случае должен быть размыт частично,

часть информации должна быть видна, остальное размыто.

У админа должна быть предусмотрена функция отправки контента только одному или нескольким конкретным пользователям.

Схема работы бота: Новый пользователь присоединяется к каналу. Бот приветствует, информирует о бесплатном тестовом периоде. В течении

недели пользователь видит оригинальный контент (скрины), по истечении недели

(бесплатного тестового периода) бот информирует, что тестовый период окончен,

предлагает оплатить подписку с возможностью выбора периода (неделя, 2 недели,

месяц). При оплате подписки ничего не меняется, пользователь получает

оригинальные скрины. Если пользователь не оформляет подписку, то контент

(скрины) для этого пользователя становятся частично размытыми, без возможности

чтения информации на размытой части.

Бот должен рассылать скриншоты всем пользователям, только разделяя их на оплативших и не оплативших, и в зависимости от этого они

получают либо оригинальный, либо размытый скрин. Но дополнительно у админа

должна быть предусмотрена функция отправки контента только одному или нескольким

подписчикам канала.

Все функции бота реализовать в рамках закрытого тг канала, чтобы бот был одним из администраторов канала и рассылка контента,

отслеживание и принятие оплаты происходило внутри канала.

!!! Важно:

1. Должна быть предусмотрена защита, чтобы нельзя было посмотреть исходный скрин (не

размытый) пока подписчик не оплатит подписку.

2. Бот должен быть с возможностью доработки.