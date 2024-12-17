Телеграмм бот OpenAI

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Закрыт5 заявок34 просмотра

Мне нужно разработать телеграмм бота с внедрением OpenAI , внизу приложил ТЗ.
В самом ТЗ база знаний имеется ввиду материал состоит он из текста, фото, видео и пдф файлов.
Мне нужен исполнитель грамотный который распишет конкретные сроки и реальную сумму сколько стоит такой проект с этапами разработки, пожалуйста если не знаете как сделать этот проект не кидайте отклик. Плюс еще нужно будет подключить платежную систему такую как Юкасса , учитывая это мне нужны сроки и бюджет
Спасибо
https://enshrined-part-71b.notion.site/Project-Vision-15a722c8e8c6803b91d7d3a8ca4a0c39

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aldyar
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