Мне нужно разработать телеграмм бота с внедрением OpenAI , внизу приложил ТЗ.

В самом ТЗ база знаний имеется ввиду материал состоит он из текста, фото, видео и пдф файлов.

Мне нужен исполнитель грамотный который распишет конкретные сроки и реальную сумму сколько стоит такой проект с этапами разработки, пожалуйста если не знаете как сделать этот проект не кидайте отклик. Плюс еще нужно будет подключить платежную систему такую как Юкасса , учитывая это мне нужны сроки и бюджет

Спасибо

https://enshrined-part-71b.notion.site/Project-Vision-15a722c8e8c6803b91d7d3a8ca4a0c39