Telegramm-Marzban-Google-bot

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок286 просмотров

Здравствуйте!

Придётся работать с Марзбан панелью.

Требуется создать телеграмм бота который будет подключен к панели.

При создании юзера в панели , бот отдельно помещал , данные юзера на гугл диск в новый текстовой документ в base64 ,

генерировал прямую открытую ссылку на скачивание , при этом если проводятся изменения в панели по конфигурациям ,

требуется что бы бот изменял так же все уже созданные конфигурации хранящиеся на Гугле диске ,

что бы гугл диск использовался как локальное хранилище Субскрайбов , подписок и был подключен к панели.

LinuxTelegramНастройка VPNСоздание ботов
месяц назад
guest_1742498103086
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evgeniirusu4
Евгений 
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Escrow
Лгун и обманщик! Никому не советую связываться с этим человеком.

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evgeniirusu4
Евгений 
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