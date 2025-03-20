Здравствуйте!

Придётся работать с Марзбан панелью.

Требуется создать телеграмм бота который будет подключен к панели.

При создании юзера в панели , бот отдельно помещал , данные юзера на гугл диск в новый текстовой документ в base64 ,

генерировал прямую открытую ссылку на скачивание , при этом если проводятся изменения в панели по конфигурациям ,

требуется что бы бот изменял так же все уже созданные конфигурации хранящиеся на Гугле диске ,

что бы гугл диск использовался как локальное хранилище Субскрайбов , подписок и был подключен к панели.