Тг бота

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт16 заявок43 просмотра

Описание задачи:

Нужен разработчик Telegram-бота. Бот должен отслеживать транзакции по заранее заданным кошелькам (база кошельков трейдеров уже есть) и присылать сигналы в Telegram, когда на эти кошельки поступает покупка монет. Основная цель — оперативно получать информацию о покупках трейдерами, чтобы использовать эти данные для анализа и торговли.

Создание ботов
12 часов назад
Гость
12 часов в сервисе
Был
12 часов назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
5 часов назад
Лев
 
19 лет
6 часов в сервисе
Был
5 часов назад
5 часов назад
Владислав
 
28 лет
10 месяцев в сервисе
Был
7 часов назад
2 отзыва
7 часов назад
Валерия
 
34 года
месяц в сервисе
Была
7 часов назад
7 часов назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
39 отзывов(-3)
7 часов назад
ТОП-10
Веб-программирование
Александр
 
25 лет
4 дня в сервисе
Был
7 часов назад
8 часов назад
Тарас
 
22 года
9 часов в сервисе
Был
7 часов назад
9 часов назад
Борислав
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
16 отзывов
10 часов назад
Юрий
 
29 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
2 отзыва
10 часов назад
Данил
 
26 лет
11 часов в сервисе
Был
9 часов назад
10 часов назад
Алексей
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 отзывов
11 часов назад
Ману
 
27 лет
2 дня в сервисе
Был
11 часов назад
11 часов назад
Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
6 часов назад
11 часов назад
Иван
 
31 год
3 дня в сервисе
Был
6 часов назад
11 часов назад
Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
2 отзыва
11 часов назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
4 отзыва(-1)
12 часов назад
Лучший веб-программист мая