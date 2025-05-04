Требуется настроить пиксель Meta на сайте Tilda для оптимизации рекламных кампаний. Задачи включают проверку установки пикселя на всех страницах, настройку события конверсии 'Lead' при отправке формы, верификацию домена и проверку редиректов. Ожидается, что пиксель будет полностью работоспособен на всех страницах, фиксируя события отправки формы для запуска рекламы.
Тг бота
Описание задачи:
Нужен разработчик Telegram-бота. Бот должен отслеживать транзакции по заранее заданным кошелькам (база кошельков трейдеров уже есть) и присылать сигналы в Telegram, когда на эти кошельки поступает покупка монет. Основная цель — оперативно получать информацию о покупках трейдерами, чтобы использовать эти данные для анализа и торговли.
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