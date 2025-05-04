Описание задачи:

Нужен разработчик Telegram-бота. Бот должен отслеживать транзакции по заранее заданным кошелькам (база кошельков трейдеров уже есть) и присылать сигналы в Telegram, когда на эти кошельки поступает покупка монет. Основная цель — оперативно получать информацию о покупках трейдерами, чтобы использовать эти данные для анализа и торговли.