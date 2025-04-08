Необходимо выполнить копирование текущего объекта для завершения второго этапа проекта translate bot ai. Требуется точное воспроизведение без изменений. Учитывайте все детали и функциональные особенности оригинала.
Translatebott io скопировать 1 в 1 в орая фаза
Вторая фаза — скиньте все обсуждения и ТЗ сюда . Если что то надо от нас ответить скиньте и мы встанем
Заявки фрилансеров
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