Требуется спарсить контент первых 50 моделей: анкеты, видео и фото. Фото нужно сохранить в отдельной базе данных с привязкой к пользователю и галерее. Видео будут загружены в существующую базу. После парсинга контент необходимо импортировать на сайт, построенный на Laravel. Условия для работы уже были, требуется новый специалист.