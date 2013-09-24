Трансляция блога из ЖЖ в Drupal 7

Веб-программированиеЗакрытнет заявок69 просмотров
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Требуется специалист для организации функционала как на сайте http://www.cheaptrip.ru/. Т.е. блог постоянно

находится по адресу name.livejournal.com, а в Drupal только транслируются записи, вместе с датой и аватарами.

Заинтересованным, просьба указать стоимость и срок. Спасибо)

Drupal
10 лет назад
metal2001
Дмитрий 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад