Ищется Game Designer для работы над мобильными играми. Обязанности включают написание ГДД, левел-дизайн, настройку сложности и монетизацию. Опыт в жанрах Match-3 приветствуется. Удаленная работа с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей в зависимости от навыков.