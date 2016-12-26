Требуется добавить микроразметку на сайт магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1. Требуется исправить микроразметку на сайте магазина + добавить другие типы микроразметки. 

Сайт работает на wordpress + woocommerce. 

Нужна: 

1.1. Общая микроразметка schema.org 

- WPHeader 

- Keywords 

- Description 

- SiteNavigationElement 

- WPAdBlock 

- WPSideBar 

- WPFooter 

1.2. Микроразметка хлебных крошек 

1.3. Микроразметка товаров + автоматическая микроразметка изображений, добавленных на страницу товара ранее. 

2. Написать, в каких именно файлах и какие были сделаны изменения. 

Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость работы. 

WooCommerceWordPress
8 лет назад
juice240
54 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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