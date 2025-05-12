Требуется доделать фронт часть в готовом уже проекте

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Открыт10 заявок216 просмотров

Требуется доделать фронт часть в готовом уже проекте, работа по готовой Figma (Pixel-perfect верстка обязательна).
Сделать нужно на next.js, react.js, tailwindCSS.
Детали при обсуждение вышлю.

FigmaNext.jsReactTailwind CSSРазработка фронтенда
2 дня назад
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