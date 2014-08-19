Имеется модуль каталога товаров на базе движка Wordpress. Требуется реализовать: - прикрутить новую тему дизайна (уже есть верстка) - фильтр элементов по производителю - редактирование товаров в административной части ...
Требуется доделать натяжку HTML на OpenCart срочно
Требуется доделать натяжку HTML на OpenCart срочно
Часть натяжки уже готова! Сайт каталог с запросом цен. Фильтры, загрузка прайса из exel.
Оплату будем проводить по готовности работ. Работа до получения оплаты на вашем сервере. Работу нужно сделать сегодня до 21 часа по Москве. 10 000 рублей
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