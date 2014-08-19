Требуется доделать натяжку HTML на OpenCart срочно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок136 просмотров

Требуется доделать натяжку HTML на OpenCart срочно

Часть натяжки уже готова! Сайт каталог с запросом цен. Фильтры, загрузка прайса из exel.

Оплату будем проводить по готовности работ. Работа до получения оплаты на вашем сервере. Работу нужно сделать сегодня до 21 часа по Москве. 10 000 рублей

HTMLOpencart
11 лет назад
cssmasterse
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

iroster
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов(-2)
11 лет назад
$200
1 день

Заявки фрилансеров

iroster
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов(-2)
11 лет назад

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