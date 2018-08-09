Требуется доработать сайт на yii2

Требуется доработать веб приложение по аренде впн серверов, включающий в себя: личный кабинет пользователя, админ панель, выбор планов подписки, вычет денежной суммы из внутрисайтового баланса пользователя, тикет система поддержки, пополнение баланса с помощью привязанной платежной системы через API.

Реализовано:

- личный кабинет (авторизация, регистрация)

- вычет баланса при покупки подписки, с учетом конечного времени подписки

- CRUD часть админки по основным моделям

Нужно сделать:

- API платежных систем и пополнение баланса

- новости, блог

- доработать админку

- тикет систему между авторизованным пользователем и администратором