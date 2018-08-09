Требуется доработать сайт на yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок171 просмотр

Требуется доработать веб приложение по аренде впн серверов, включающий в себя: личный кабинет пользователя, админ панель, выбор планов подписки, вычет денежной суммы из внутрисайтового баланса пользователя, тикет система поддержки, пополнение баланса с помощью привязанной платежной системы через API. 

Реализовано: 

- личный кабинет (авторизация, регистрация) 

- вычет баланса при покупки подписки, с учетом конечного времени подписки 

- CRUD часть админки по основным моделям 

Нужно сделать: 

- API платежных систем и пополнение баланса 

- новости, блог 

- доработать админку 

- тикет систему между авторизованным пользователем и администратором

Yii
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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