Есть гугловский сервис капчи - https://www.google.com/recaptcha. Одна из его версий характерна предложением кликнуть на галочку "Я не робот". Если дальше Google вас посчитает роботом, то предложит выбрать несколько картинок по определенному заданию (дома, дорожные знаки, ...
Требуется доработка афилайте сайта турагенства wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка афилаите саита турагенства бронирования отелей и авиабилетов
на WP до полного выполнения цикла бронирования на моем саите
сделать клиентскую форму ,имя адрес телефон емаил
бронирование можно сделать не позднее 24 часов до вылета и заселения в гостиницу
после выбора клиентом нужнго направления и заполнения клиентских данных ему
на емайл высылаеться потверздение резервации и способы оплаты резервации
после оплаты клиентом резервации высылаеться номер резервации и адрес время и другая информацыя по отелю
сделать личный кабинет для клиентов.
В админ панели создать учет заказов,клентов,возможностть устанавливать
индивидуальную скидку клиенту статистика оплачен не оплачен авиабилет
отели
Можно взять одно из этих приложений для создания клиентской формы
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