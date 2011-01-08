Требуется доработка CMS для сайта визитки

Требуется доработка YU CMS(в CMS присутствуют в принципе все функции которые нужны, не считая FAQ и заказа товара) или предложить свой вариант легкой CMS(wordpress, joomla, drupal, DLE и т.п. не рассматриваются). Основные функции которые должны присутствовать в CMS помимо стандартных(публикация статей через админ панель и пр.):

1) Каталог товаров с ценами с возможностью заказа товара(с отправкой уведомления на email)

2) Новости

3) FAQ

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