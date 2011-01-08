Есть скрипт на js, нужно его преобразовать в php - ajax приветствуется! Суть скрипта - калькулятор налога, во вложенном документе адрес где находится js калькулятор скрипт работает ...
Требуется доработка CMS для сайта визитки
Требуется доработка YU CMS(в CMS присутствуют в принципе все функции которые нужны, не считая FAQ и заказа товара) или предложить свой вариант легкой CMS(wordpress, joomla, drupal, DLE и т.п. не рассматриваются). Основные функции которые должны присутствовать в CMS помимо стандартных(публикация статей через админ панель и пр.):
1) Каталог товаров с ценами с возможностью заказа товара(с отправкой уведомления на email)
2) Новости
3) FAQ
За подробностями обращайтесь в личку
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