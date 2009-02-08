Требуется доработка сайта на Joomla 1.5+Jom Social

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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А именно:

Местами доработать дизайн (но это не самое главное), создать возможность отправления смс (короткие номера и как их программировать вся информация есть, более подробно расскажу при личной беседе, ничего сложного нет просто с программированием на PHP трудновато). Также необходимо создать партнерскую программу для сайта чтобы каждый пользователь мог по своей ссылке привлекать посетителей или при регистрации указывалось ID пользователя от кого пришел человек.

Сколько предложить денег за эту работу сразу ответить не готов, жду Ваших предложений.

Спасибо.

Joomla
15 лет назад
illden
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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