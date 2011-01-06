На работающем сайте нужно настроить табличный вывод информации
Требуется доработка шаблона на битрикс
Требуется доработка шаблона на битрикс:
Есть две информационные базы, на данный момент информация о товаре выводится из одной базы, нужно сделать вывод дополнительной информации о товаре из второй информационной базы.
Заявки фрилансеров
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