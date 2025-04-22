Требуется довести до готовности веб приложение

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Открыт7 заявок43 просмотра

Требуется довести до готовности веб приложение, созданное на react.
На данный момент есть созданы блоки и реализованы в самом расширении, как вариант можно их скопировать. Сейчас требуется сделать только набор виджетов и компонентов для данного веб-приложения аналитики, приложение выгружает данные из  расширения браузера и визуализирует их.

ReactСоздание веб-приложений
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