Требуется довести до готовности веб приложение, созданное на react.

На данный момент есть созданы блоки и реализованы в самом расширении, как вариант можно их скопировать. Сейчас требуется сделать только набор виджетов и компонентов для данного веб-приложения аналитики, приложение выгружает данные из расширения браузера и визуализирует их.