Требуется исправить ошибку в легком самописном скрипте сайта

Требуется разработчик для выявления и исправления ошибки, из-за которой "пропал" модуль опроса. Сам скрипт и модуль достаточно легкие как в плане кода, так и в плане функционала.

Необходимые доступы и более подробное разъяснение будут даны выбранному исполнителю.

Прошу давать заявки тем, кто готов сразу взяться за работу.