Требуется исправить ошибку в легком самописном скрипте сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок146 просмотров

Требуется разработчик для выявления и исправления ошибки, из-за которой "пропал" модуль опроса. Сам скрипт и модуль достаточно легкие как в плане кода, так и в плане функционала.

Необходимые доступы и более подробное разъяснение будут даны выбранному исполнителю.

Прошу давать заявки тем, кто готов сразу взяться за работу.

10 лет назад
AM
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Вадим без лишних вопросов достаточно быстро справился с поставленной задачей. Рекомендую его как серьезного и пунктуального исполнителя.
Приятный заказчик. Структурная постановка задачи. Быстрые ответы на вопросы, предоставление нужных доступов. Оплата сразу - без лишних проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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