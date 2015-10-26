Требуется написание парсера с сайта

Требуется написать скрипт с использованием PHP+MYSQL+AJAX. ТЗ и готовые формы прикрепил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание парсера и полноценного сайта как br39.ru c сайта allegro.pl
кто профессионально этим занимается и готов взяться, предлагаю созвониться или списаться
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