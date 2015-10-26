Требуется написание парсера с сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написание парсера и полноценного сайта как br39.ru c сайта allegro.pl 

кто профессионально этим занимается и готов взяться, предлагаю созвониться  или списаться

8 лет назад
fastbox
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад