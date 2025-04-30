Требуется настройка сайта-визитки на Wix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт6 заявок68 просмотров

Описание проекта:
Нужен специалист для создания и полной настройки сайта-визитки на платформе Wix. Сайт предназначен для представления услуг (в сфере систем кондеционирования/ бытового сервиса / частного мастера — уточню при общении).

Что нужно сделать:

  • Настроить готовый шаблон или подобрать подходящий

  • Разместить контент (тексты, фото, контакты)

  • Адаптировать под мобильные устройства

  • Настроить форму обратной связи

  • Настроить кнопки связи (WhatsApp, телефон, email)

  • Добавить SEO (заголовки, мета-теги)

Что уже есть:

  • Текстовый контент и структура сайта

  • Фото и логотип (по необходимости могу предоставить)

  • Аккаунт на Wix (доступ предоставлю)

Требования к кандидату:

  • Опыт работы с Wix (портфолио приветствуется)

  • Умение быстро и аккуратно реализовать сайт под ключ

  • Готовность внести мелкие правки после запуска

Сроки:
Желательно уложиться в 3–5 дней

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Адаптивный дизайнНаполнение сайтовОптимизация контента
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