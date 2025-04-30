Требуется доработка и базовая настройка сайта на WordPress с использованием Elementor. Необходимо привести в порядок ссылки, настроить категории и публикации, реализовать отправку форм, установить SEO инструменты и проверить адаптивность. Задача включает в себя настройку актуальных ссылок, подключение шаблонов категорий, тестирование форм и настройку Google Analytics.
Требуется настройка сайта-визитки на Wix
Описание проекта:
Нужен специалист для создания и полной настройки сайта-визитки на платформе Wix. Сайт предназначен для представления услуг (в сфере систем кондеционирования/ бытового сервиса / частного мастера — уточню при общении).
Что нужно сделать:
Настроить готовый шаблон или подобрать подходящий
Разместить контент (тексты, фото, контакты)
Адаптировать под мобильные устройства
Настроить форму обратной связи
Настроить кнопки связи (WhatsApp, телефон, email)
Добавить SEO (заголовки, мета-теги)
Что уже есть:
Текстовый контент и структура сайта
Фото и логотип (по необходимости могу предоставить)
Аккаунт на Wix (доступ предоставлю)
Требования к кандидату:
Опыт работы с Wix (портфолио приветствуется)
Умение быстро и аккуратно реализовать сайт под ключ
Готовность внести мелкие правки после запуска
Сроки:
Желательно уложиться в 3–5 дней
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