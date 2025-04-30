Описание проекта:

Нужен специалист для создания и полной настройки сайта-визитки на платформе Wix. Сайт предназначен для представления услуг (в сфере систем кондеционирования/ бытового сервиса / частного мастера — уточню при общении).

Что нужно сделать:

Настроить готовый шаблон или подобрать подходящий

Разместить контент (тексты, фото, контакты)

Адаптировать под мобильные устройства

Настроить форму обратной связи

Настроить кнопки связи (WhatsApp, телефон, email)

Добавить SEO (заголовки, мета-теги)

Что уже есть:

Текстовый контент и структура сайта

Фото и логотип (по необходимости могу предоставить)

Аккаунт на Wix (доступ предоставлю)

Требования к кандидату:

Опыт работы с Wix (портфолио приветствуется)

Умение быстро и аккуратно реализовать сайт под ключ

Готовность внести мелкие правки после запуска

Сроки:

Желательно уложиться в 3–5 дней

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