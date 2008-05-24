Требуется "натянуть" дизайн на Umi-cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки113 просмотров

Дизайн сверстан. Сайт на двух языках. CMS стоит.

Просьба предложения по срокам и оплате присылать в личку.

17 лет назад
Pozuzu
46 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров