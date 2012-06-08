Требуется небольшая доработка на 1С-Битрикс

В «1С-Битрикс: Корпоративный портал», версия 11.5.3 имеется инфоблок "График отсутствий" и компонент bitrix:intranet.absence.calendar, отображающий график отсутствия в публичной части и позволяющий добавлять записи. Инфоблок был изменён - добавлено свойство "Замещающий" с типом "Привязка к сотруднику".

Требуется внести изменения в компонент публичной части, чтобы обеспечить возможность указания замещающего, как показано на рисунке.