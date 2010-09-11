Требуется парсер с записью инфы в Joomla 1.0.15

Парсим следующие страницы (пример)

1. dik-mebel.ru/catalog/?c=item&n=1014

2. dik-mebel.ru/catalog/?c=item&n=1126

Принцип

Основная задача перенести содержание странички в материалы определенной категории joomla 1.0.15

Что парсим

1. Название

2. Фото (записываем в папку img/110910/01/)

3. Описание (то что под фото)

N Наименование Цвет Цена розничная Количество - НЕ НАДО

Куда и как записываем

Фото в определенную папку на сервере

Материалы в определенную категорию

Как я вижу работу скрипта

1. Вручную создается файл, текстовой, в него я записываю ссылки на материалы сайта донора, каждый с новой строки

1.1. Там же я указываю ID категории в которую материалы должны быть записаны

1.2. Выгружаю файл на сервер, запускаю парсер

В итоге Требуется получить материалы с фото, которые лежат у меня на сайте.