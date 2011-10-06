Требуется переработка фотогалерей на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

Есть 2 сайта со стандартными фотогалереями.

Их нужно настроить чтобы они былди похожи на http://tulsky.ru/gallery/ (список фотоальбомов, по клику открывается фотоальбом, при клике на фото открывается фотография в лайтбоксе с возможностью просмотра фото внутри альбома)

Аська 219539874

14 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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