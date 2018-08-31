Требуется помощь по задаче на Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок179 просмотров

Здравствуйте ! Есть такая задача :

Требуются доработки сайта  на Yii2.Подробности в личку.

Жду Ваших предложений кто сможет помочь . 

с ув!

Yii
7 лет назад
vdr88dd
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров