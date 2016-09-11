Требуется произвести визуальные правки на сайте

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Верстка страницы подтверждения заказа. Красиво и 

аккуратно собрать все в кучу. 

Не могу сейчас найти самый клевый пример,  

но хотя-бы на этом уровне: woo.wordpresspoets.com/ch... 

Мелкие правки темы. Изменить ширину сайдбара в записи, 

разобраться, почему не обновляется счетчик новых записей 

(c2n.me/3BZ4iW1). Почему при переходе снаружи по  

ссылке в закрытый раздел сайт не предлагает пользователю залогиниться,  

а просто считает, что подобной страницы не существует.  

(c2n.me/3BZ4WQ1)

Не хотят работать карты Гугл (c2n.me/3BZ55Hg)

При переносе сайта все эти вещи по слетали. 

Подобрать приятные и легко читаемые шрифты для блога и для страниц. 

Срок исполнения 1 день 

7 лет назад
wiut
27 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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