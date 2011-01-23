Требуется простая видеоконференция на red5

Здравствуйте, задача следующая и разбита на 2 этапа:

этап 1.

требуется видеочат "один на один".

должно выглядеть следующим образом

1. пользователь открывает приложение ( оно должно быть вставлено iframeом в html) и автоматически подключается к второму пользователю.

2. должно быть видно только видео второго участника.

3. второй участник соответственно видит только видео первого участника.

4. видео должно быть максимально возможного качества и размера.

цена, сроки?

этап 2.

видеоконференция с несколькими пользователями

1. простой пользователь при открытии приложения видит только видео от администратора.

2. администратор видит видео пользователя, если подключаются еще пользователи, то должна быть возможность переключения между ними

3. видео пишется на сервер.

4. есть еще один администратор, назовем его суперадмин. он может видеть все видео от пользователей и админа.

за основу можно взять openmeetings или bigbluebutton и убрать ненужный функционал.

цена, сроки?