Требуется разработать портал по недвижимости.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок126 просмотров

Требуется разработка портала по недвижимости .

Ищу команду разработчиков которые смогут реализовать проект в заданный срок и по реальной цене.

Подробности при переписке.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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