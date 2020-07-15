Требуется Разработчик для создания системы Уведомлений для Юзера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки353 просмотра

Требуется создать систему Уведомлений для Юзера по нескольким каналам:

1 этап web + email

2 этап Telegram

+ Управление настройками своих уведомлений для Юзера.

Наличие опыта и аналогичных работах обязателен.

- Laravel

- php, JS, mysql, jquery

- API

Данная вакансия адресована только индивидуальному разработчику, проживающему в Украине. Доп информация о ТЗ по запросу.

JavaScriptjQueryLaravelMySQLPHP
5 лет назад
mitsudimir
Владимир 
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5 месяцев назад

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