Требуется разработка робота для торговли криптовалютами на платформе Binance. Робот должен работать по заданному алгоритму, включающему сигнальный и сеточный боты, с возможностью корректировки. Необходим опыт в программировании под Binance API.
Требуется разработчик с опытом интеграции Signicat OIDC/OAuth2 авториз
Ищу разработчика с практическим опытом интеграции Signicat Identity Provider в PHP-приложения. Текущая задача:
- Настройка OIDC авторизации через Signicat
- Интеграция с существующим PHP-приложением
- Использование библиотеки jumbojett/openid-connect-php
- Решение проблемы с обработкой ID Token и внутренними ошибками сервера - Основная задача
Требования:
- Опыт работы с Signicat Identity Provider
- Знание OIDC/OAuth2 протоколов
- Опыт PHP-разработки - Опыт отладки проблем авторизации
Плюсом будет:
- Опыт работы с Finnish Trust Network (FTN)
- Опыт интеграции с банковской идентификацией
- Знание особенностей работы с Signicat Sandbox
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