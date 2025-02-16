Требуется разработчик с опытом интеграции Signicat OIDC/OAuth2 авториз

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки263 просмотра

Ищу разработчика с практическим опытом интеграции Signicat Identity Provider в PHP-приложения. Текущая задача:

- Настройка OIDC авторизации через Signicat

- Интеграция с существующим PHP-приложением

- Использование библиотеки jumbojett/openid-connect-php

- Решение проблемы с обработкой ID Token и внутренними ошибками сервера - Основная задача

Требования:

- Опыт работы с Signicat Identity Provider

- Знание OIDC/OAuth2 протоколов

- Опыт PHP-разработки - Опыт отладки проблем авторизации

Плюсом будет:

- Опыт работы с Finnish Trust Network (FTN)

- Опыт интеграции с банковской идентификацией

- Знание особенностей работы с Signicat Sandbox

PHPИнтеграция API
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