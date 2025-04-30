Необходимо доработать платежные системы в Битрикс, модернизировать модуль, развернуть скрипты обмена с CDN и настроить получение фото. Также требуется помощь с настройкой Elasticsearch и сравнением двух баз данных с заменой имени пользователя. Оплата возможна криптовалютой в два этапа.