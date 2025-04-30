Требуется разработчик со знанием typescript

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Открыт3 заявки23 просмотра

Ищем на долгосрочную перспективу, если у вас + есть знание php еще лучше.

Для текущей работы потребуется:

- Знание nuxt 3 / vue 3 composition-api

- Typescript

- WebSocket

NuxtPHPTypeScriptVue.js
12 часов назад
Яна
 
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11 часов назад

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Максим
 
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