ТЗ для сайта w-event.ru Шаблон должен быть для WordPress. Шаблон сайта должен быть в светлых, приятных для глазатонах (не темный, не мрачный, не черный). Клиент должен попадать на сайт и уже чувствовать праздничнуюатмосферу ...
Требуется разработка 5ти сайтов
Доброго времени суток!
Мы хотим запустим 5 сайтов, ниже привел список сайтов, аналоги которых хотим сделать.
2. www.cars.kg
3. www.turbo.kg
5. www.zap.kg
Отпишите пожалуйста стоимость и сроки по каждому сайту, буду ждать, спасибо.
Заявки фрилансеров
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