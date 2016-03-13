Требуется разработка 5ти сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки146 просмотров

Доброго времени суток! 

Мы хотим запустим 5 сайтов, ниже привел список сайтов, аналоги которых хотим сделать. 

1. www.autotrader.co.uk/ 

2. www.cars.kg  

3. www.turbo.kg 

4. www.detali.kg 

5. www.zap.kg 

Отпишите пожалуйста стоимость и сроки по каждому сайту, буду ждать, спасибо. 

9 лет назад
artlab_team
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров