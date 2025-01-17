Требуется разработать минималистичную версию Google Docs с основными функциями текстового редактора. Необходимо реализовать веб-программирование для создания удобного интерфейса и базового функционала редактирования документов.
Требуется реализовать виджет для виндовс
Требуется реализовать виджет для виндовс.
Данный виджет нужен чтобы визуализировать таймер - обратный отсчет до конца указаного в гугл календаре мероприятия. И он должен показывать оставшееся время в минималичтичном цифровом формате .(далее будет неоходима корректировка визуала, поле его разработки собственными дизайнерами)
Суть работы виджета - после включения виджета, системой анализируется гугл календарь, высчитывается время до ближайшего окончания мероприятия и демонстрируется на экран время до завершения данного мероприятия, за 10 минут до завршения мероприятия необходим сигнал, однократный. По завршению мероприятия таймер перезапускается и начинает показывать время до окнчания следующего мероприятия. Возможны изменения в графике мероприятия, и виджет своевременно должн реагировать на это измененеие, заново расчитывая время.
Функция предупреждения:
Возможность изменения времени предупреждения (например, за 10 минут до окончания).
Уведомление в виде звукового сигнала, всплывающего окна с оповещением количества оставшегося времени.
Возможность замены звукового сигнала.
Возможность включения или отключения функции всплывающего окна.
Возможность включения и отключения функции автоматического продления таймера на указанное количество времени, после завершения основного времени.
Необходима возможность доработки дизайн решений и добавления 3D визуализации. В настоящее время визуализация отсутсвует, вдется его разработка и его встраивать не нужно.
Возможность изменения размера и прозрачность виджета.
Возможность включать или отключать функцию по вверх всех окон (Always on top)
Платформа и технологии:
Виджет для Windows 10 и выше.
Меню настроек для выбора времени таймера, времени предупреждения, звуков и тем оформления.
Кнопки: старт, пауза, сброс.
Заявки фрилансеров
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