Требуется реализовать виджет для виндовс.

Данный виджет нужен чтобы визуализировать таймер - обратный отсчет до конца указаного в гугл календаре мероприятия. И он должен показывать оставшееся время в минималичтичном цифровом формате .(далее будет неоходима корректировка визуала, поле его разработки собственными дизайнерами)

Суть работы виджета - после включения виджета, системой анализируется гугл календарь, высчитывается время до ближайшего окончания мероприятия и демонстрируется на экран время до завершения данного мероприятия, за 10 минут до завршения мероприятия необходим сигнал, однократный. По завршению мероприятия таймер перезапускается и начинает показывать время до окнчания следующего мероприятия. Возможны изменения в графике мероприятия, и виджет своевременно должн реагировать на это измененеие, заново расчитывая время.

Функция предупреждения:

Возможность изменения времени предупреждения (например, за 10 минут до окончания).

Уведомление в виде звукового сигнала, всплывающего окна с оповещением количества оставшегося времени.

Возможность замены звукового сигнала.

Возможность включения или отключения функции всплывающего окна.

Возможность включения и отключения функции автоматического продления таймера на указанное количество времени, после завершения основного времени.

Необходима возможность доработки дизайн решений и добавления 3D визуализации. В настоящее время визуализация отсутсвует, вдется его разработка и его встраивать не нужно.

Возможность изменения размера и прозрачность виджета.

Возможность включать или отключать функцию по вверх всех окон (Always on top)

Платформа и технологии:

Виджет для Windows 10 и выше.

Меню настроек для выбора времени таймера, времени предупреждения, звуков и тем оформления.

Кнопки: старт, пауза, сброс.