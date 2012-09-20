Требуется сделать анимированный калькулятор на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок133 просмотра

Здравствуйте,

Требуется сделать аналогичный функционал по нашему дизайну на JS с возможностью изменения данных для расчета.

http://www.migzaim.ru/savings.htm#cl1

JavaScript
13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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