Требуется сделать веб-скрипт контроля посещаемости

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок66 просмотров

Коллеги, Добрый день!

Требуется сделать веб-срипт для контроля посещаемости занятий учеников. Скрипт включается в себя несколько ролей (суперадмина, куратор, преподавателя и ученика/родители). Ученики отмечают на какие занятия и куда они планируют приходить. Преподаватели проверяют и подверждают посещемения, создают занятия и формируют отчетность в конце месяца. Должна быть возможность просмотра посещаемости куратором по каждому. А у родителей доступ к посещаемости учеников.

Полное ТЗ и пример так же есть, предоставляются специалистам с отзывами.

Стек реализации скрипта PHP + MYSQL, админ панель готовая у нас куплена, соответственно применяем ее для натяжки и работы. Приоритет на адаптивность;

Срок до 5-и дней.

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