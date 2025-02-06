Коллеги, Добрый день!

Требуется сделать веб-срипт для контроля посещаемости занятий учеников. Скрипт включается в себя несколько ролей (суперадмина, куратор, преподавателя и ученика/родители). Ученики отмечают на какие занятия и куда они планируют приходить. Преподаватели проверяют и подверждают посещемения, создают занятия и формируют отчетность в конце месяца. Должна быть возможность просмотра посещаемости куратором по каждому. А у родителей доступ к посещаемости учеников.

Полное ТЗ и пример так же есть, предоставляются специалистам с отзывами.

Стек реализации скрипта PHP + MYSQL, админ панель готовая у нас куплена, соответственно применяем ее для натяжки и работы. Приоритет на адаптивность;

Срок до 5-и дней.