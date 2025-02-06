Требуется разработка адаптивной веб-страницы, совместимой с десктопом, планшетом и смартфоном. Необходима работа с анимацией, реализация подписки на рассылку и интеграция простого скрипта для отображения цен. Важны хорошие навыки JavaScript, комментирование кода и реализация ленивой загрузки. Более подробное ТЗ будет предоставлено.
Требуется сделать веб-скрипт контроля посещаемости
Коллеги, Добрый день!
Требуется сделать веб-срипт для контроля посещаемости занятий учеников. Скрипт включается в себя несколько ролей (суперадмина, куратор, преподавателя и ученика/родители). Ученики отмечают на какие занятия и куда они планируют приходить. Преподаватели проверяют и подверждают посещемения, создают занятия и формируют отчетность в конце месяца. Должна быть возможность просмотра посещаемости куратором по каждому. А у родителей доступ к посещаемости учеников.
Полное ТЗ и пример так же есть, предоставляются специалистам с отзывами.
Стек реализации скрипта PHP + MYSQL, админ панель готовая у нас куплена, соответственно применяем ее для натяжки и работы. Приоритет на адаптивность;
Срок до 5-и дней.
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