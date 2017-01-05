Требуется создать Изображения в объявлении РСЯ вДирект.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок136 просмотров

Изображение должно соответствовать следующим техническим требованиям

максимальный объем файла — 10 МБ

формат изображения — JPG, PNG или GIF.  размер изображения:для стандартных — от 450 до 5000 пикселей по каждой стороне;при соотношении сторон 3:4/4:3 предпочтительней Максимальный размер

для широкоформатных — от 1080 × 607 до 5000 × 2812 пикселей. при соотношении сторон 16:9 предпочтительней Максимальный размер

Создавать два варианта каждой картинки. Одно со стандартным изображением, другое — с широкоформатным.

Требуются картинки на каждую страницу сайта автосервиса. примерно около 80 штук. с логотипом фирмы. вот пример работы но без логотипа. темы картинок я напишу!

8 лет назад
lider61
Сергей 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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